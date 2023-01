E' morto a Rosolini il maestro pasticcere Giovanni Giunta. Aveva 64 anni. Secondo quanto si è appreso, il titolare dell'omonima caffetteria di viale della Libertà, , sarebbe stato colto da malore. Forse un infarto che gli ha stroncato la vita. Era un personaggio assai conosciuto a Rosolini per la preparazione dei suoi dolci, soprattutto per il profitterol ed il tiramisù. La morte di Giovanni Giunta ha lasciato sgomenti non solo i familiaari e parenti, ma tanti amici e clienti che lo conoscevano per essere un uomo buono. Lascia la moglie e tre figli, Ivan, Michele e Mariachiara. I funerali verranno celebrati oggi, 18 gennaio, alle 15,30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, a Rosolini.