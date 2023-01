Camera ardente in Campidoglio per Gina Lollobrigida

Il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, il nipote Dimitri e l'ex marito Francisco Javier Rigau sono in prima fila nello spazio riservato alla famiglia alla camera ardente per la grande attrice, scomparsa il 16 gennaio, da poco aperta nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Tra i primi a renderle omaggio, insieme a tante persone comuni, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, presente all'arrivo del feretro, la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni e Tiziana Rocca, organizzatrice di vari eventi per l'attrice.

Nella sala anche grandi foto di Gina Lollobrigida e le tante corone arrivate come quelle del Ministero della Cultura, dell'Anica, di Roma Capitale e del Comune di Subiaco.