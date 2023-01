Comiso, al Teatro Naselli in scena "One man show" con Raffaello Tullo

La stagione teatrale 2022/23 del Teatro Naselli di Comiso riapre i battenti con il terzo appuntamento in cartellone: il one man show “Contrattempi moderni” con Raffaello Tullo e di Alessandro Clemente, Alberto Di Risio e Raffaello Tullo. Una divertente commedia, in programma questa domenica pomeriggio 22 gennaio alle 18,30, che mette a fuoco il difficile rapporto tra l’uomo di oggi e la tecnologia onnipresente, tra situazioni esilaranti e vicissitudini tragicomiche. Il protagonista, un uomo appena trasferitosi nella sua nuova e tecnologica casa, deve subito organizzare un pranzo di benvenuto con la sua compagna e alcuni amici. In una casa ancora piena di scatoloni dovuti al recente trasloco, l’uomo si cimenterà in una mattinata ricca di mille problematiche che trasformeranno la preparazione del pranzo in una vera e propria epopea. È possibile acquistare on-line i ticket di ingresso visitando il link https://www.liveticket.it o recandosi presso il botteghino del teatro Naselli di Comiso dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore 16 alle ore 20. È possibile usufruire dei bonus cultura 18app e carta docente. Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti del Teatro Naselli è possibile visitare il sito www.spazionaselli.it