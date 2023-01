AUGE, l’azienda fondata da Monica Perna tra le grandi imprese nell’albero delle donazioni

Sono tempi duri per la ricerca scientifica sulla lotta contro i tumori in Italia. Il 2022 si è chiuso con la notizia del mancato finanziamento del Piano Oncologico Nazionale che avrebbe previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2023 e 2024. Ben 20 milioni di euro che nell’arco di 2 anni sarebbero stati destinati agli studi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza ai pazienti oncologici. Nella legge di bilancio del 2022 pare essere scomparsa ogni traccia di quegli emendamenti annunciati dal governo e proposti dal Ministero della Salute sul tema dell’emergenza tumori.

Se, dunque, non può fare affidamento su fondi pubblici, la ricerca scientifica in Italia può contare almeno sul privato. Sono numerose le aziende nazionali ed internazionali che ogni anno effettuano cospicue donazioni a favore della battaglia contro gravi malattie. Tra loro emerge AUGE International Consulting a cui, in questi giorni, la Fondazione IEO-CCM ha dedicato una delle foglie all’interno del proprio Donor Tree, ovvero l’albero in cui appaiono tutte le aziende, gli imprenditori ed i privati che sostengono la fondazione.