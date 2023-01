Congresso del Pd: Bonaccini a Palermo il 23 gennaio

Oggi si è riunito a Palermo il comitato regionale per Bonaccini segretario del PD. Così come concordato con lo stesso comitato, Stefano Bonaccini sarà in Sicilia occidentale lunedì 23 gennaio e in Sicilia orientale sabato 18 febbraio. Il 23 gennaio si recherà a Capaci e nei luoghi che ricordano Pio La Torre e Piersanti Mattarella. Sempre a Palermo, infine, è previsto un momento di confronto con simpatizzanti, militanti e amministratori del Partito Democratico.