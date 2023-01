Il pittore siracusano Giorgio Orefice apre in Ortigia galleria d'arte sul "Frattalismo"

Il prossimo venerdi 20 gennaio , alle ore 18,00, in via Maestranza 39, sarà inaugurato il Centro Studi e Galleria d’Arte sulla corrente del “Frattalismo” fondata dal pittore siracusano Giorgio Orefice nel 1999 .

Orefice, dopo un girovagare artistico per l’Italia e per il mondo da qualche anno da deciso di risiedere a Siracusa e, ora, aprire una struttura da mettere a disposizione di artisti, specie giovani , e territorio.

“Sto aprendo questo locale-bottega d’Arte - dice Orefice - per potere comunicare ai giovani e a chi è interessato, la bellezza della matematica applicata alla poesia, alla fantasia al vivere vedendo la realtà in modo diverso. La teoria frattale mi ha insegnato a vedere le cose da un punto diverso da quello che comunemente usiamo. Vorrei spiegare come la matematica può diventare arte di tutti i giorni, vorrei dire e dimostrare che questi frattali, in effetti sono parte quotidiana di noi stessi.

Io uso questo modo di costruire le cose per farne comunicazione perché comunicare è quello che mi interessa ma da molti anni ormai con i frattali si fa musica, si gioca in borsa, si migliora la vita di tutti gli esseri umani in tutti i campi dello scibile umano.

Evidentemente nei locali di questa Associazione Culturale Frattalismo vi sono esposti anche i miei dipinti, la mia ricerca, il risultato del lavoro di anni cercando di visualizzare, di dare corpo a questo mio sogno.”

Giorgio Orefice, 81 anni , originario di Siracusa, ha vissuto fra Milano, Londra , New York ed altre località. Nel corso di 50 anni di attività Orefice ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all'estero.