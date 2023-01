Una vecchia casa disabitata è crollata in via Napoli, a Scoglitti. Il crollo nella frazione di Vittoria non ha avuto conseguenze per la persone anche se è stato danneggiato un furgone parcheggiato nella zona. Il crollo potrebbe essere stato causato dalle vibrazioni dei lavori in un immobile adiacente. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.

FOTO FRANCO ASSENZA