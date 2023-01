Almeno 15 persone hanno perso la vita, e tre sono in gravi condizioni, in seguito ad un incendio scoppiato in una caserm amilitare in Armenia. Ne dà notizia il ministero della Difesa."Secondo le prime informazioni - afferma il ministro in una nota- quindici militari sono morti a causa del rogo divampato nella caserma che ospita un'unità militare di ingegneri e cecchini...le condizioni di altri tre militari sono valutate come gravi".