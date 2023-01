Catania, sequestrati beni per 1,5 milioni a presunto affiliato clan Santapaola

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile di Catania ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale a carico di Giovanni Fraschilla, 60 anni, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale. La misura prende spunto da un'articolata attività d'indagine condotta dalla Squadra Mobile per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore locale, che ha consentito d'individuare soggetti organici al clan Santapaola, fra i quali Fraschilla che risulta, tra l'altro, gravato da precedenti penali e di polizia per omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e porto illegale di armi, tentata estorsione, associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falso ideologico, materiale ed altro, alcuni dei quali conclusisi con sentenze passate in giudicato.

Le indagini patrimoniali hanno evidenziato una forte sperequazione tra i redditi dell'uomo e del proprio nucleo familiare e i beni, fittiziamente intestati a terzi e comunque nella disponibilità di Fraschilla che, pertanto, sono stati ritenuti frutto e reimpiego dei proventi delle attività illecite commesse. In particolare il provvedimento di sequestro ai fini della confisca ha riguardato 3 imprese commerciali attive a Catania, nel quartiere Nesima, nel settore della ristorazione (bar) e dell'intrattenimento (una nota ludoteca e una discoteca annessa) e a Giardini Naxos, nel settore del noleggio veicoli; 4 immobili in una palazzina a Nesima; 11 veicoli e numerosi rapporti finanziari intestati a Fraschilla e a terzi interessati. Il valore dei beni indicati è approssimativamente stimato in oltre un milione e mezzo di euro.