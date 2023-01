Messina Denaro: sequestrata la casa della madre del vero Andrea Bonafede

Continuano a ritmo serrato e senza soluzione di continuità le indagini per scoprire i fiancheggiatori che hanno consentito a Matteo Messina Denaro una latitanza lunga trent'anni. Si compone un mosaico fatto di connivenze, silenzi e false informazioni. Dopo la scoperta del secondo covo dell'ex latitante, i Carabinieri del Ros hanno perquisito l'abitazione della madre del vero Andrea Bonafede, il geometra di 59 anni che ha prestato la propria identità al boss di Cosa Nostra. L'abitazione, che si trova a pochi metri in linea d'aria dal secondo bunker scoperto ieri a Campobello di Mazara, è stata posta sotto sequestro.

Intanto, Messina Denaro ha rinunciato a essere presente in videoconferenza dal carcere de L'Aquila, dove si trova detenuto, con l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove si sta svolgendo il processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Lo ha comunicato il presidente della Corte d'Assise d'appello. Oggi l’avvocato Lorenza Guttadauro, nipote del boss, nominata legale di fiducia di Messina Denaro, e’ stata sostituita dall’avvocato d’ufficio Salvatore Baglio che ha chiesto la concessione di un termine a difesa rappresentando che la notifica dell’ordinanza cautelare all’imputato e la contestuale nomina dell’avvocato di fiducia e’ avvenuta oggi. L’udienza è stata rinviata al 9 marzo. Predisposto il collegamento con il carcere de L’Aquila per consentire la partecipazione all’udienza dell’imputato.