La giunta di Siracusa dice no all'intitolazione di una strada ad Almirante

Siracusa dice No alla via Giorgio Almirante, sì a Giuseppe Di Matteo, Rita Adria e Felicia Bartolotta Impastato. La Giunta ha approvato il verbale della commissione toponomastica con cui si approva l'intitolazione di alcune strade cittadine. Rigettate, perché non supportate da un numero congruo di firme (come previsto dal regolamento comunale), le proposte riferite ad Almirante, appunto, oltre che a Filadelfo Aparo e Giuseppe Guccione, Giuseppe Serra, Salvatore Grillo, Giuseppe Incastrone, Vincenzo Migliorisi e Enzo Siena.