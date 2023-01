Calcio, al 'Barbera si gioca Palermo - Bari: è sfida anche fra due bomber

"Contro il Bari sarà una sfida tra due grandi piazze del calcio italiano. Loro stanno facendo un grande campionato e faccio i complimenti a Mignani. Per noi è un momento difficile a livello di assenze, ma il pareggio di Perugia è stato fondamentale. Mi aspetto che questa partita la giochiamo insieme ai nostri tifosi, chiedo loro di giocarla con noi". Sono le parole dell'allenatore del Palermo Eugenio Corini alla vigilia della sfida di domani sera contro il Bari. Sarà anche la sfida dei bomber con Brunori da una parte e il capocannoniere Cheddira dall'altra: "Cheddira è' un giocatore in continua crescita. Abbina fisicità a un buon attacco alla profondità. Abbiamo lavorato per contenerlo ma difficilmente puoi contenere certi calciatori al 100%". In tema di mercato: "Un centrocampista sicuramente arriverà - spiega - Tutino? E' un giocatore importante, sarà disponibile contro il Bari. Stiamo lavorando per arricchire anche gli altri reparti". I ventidue in campo domani sera al 'Barbera' alla 20,30.

(nella foto Matteo Brunori)