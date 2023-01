Palermo, sciopero al Giornale di Sicilia per i nuovi tagli

La redazione del Giornale di Sicilia di Palermo, ha proclamato per oggi un giorno di sciopero, il quotidiano domani non sarà in edicola. La decisione è stata presa contro il piano dell'azienda che chiede "riduzioni di stipendio e tagli alla produzione", secondo una nota del cdr. "L'editore torna a usare l'accetta nonostante nei venti mesi appena trascorsi la redazione, con senso di responsabilità, abbia accolto pesanti sforbiciate di retribuzione e di organico (13 giornalisti in meno) per consentire di ammortizzare glie ffetti della crisi - scrive il comitato di redazione - Ma l'azienda in queste settimane ha ricominciato a chiedere nuovi sacrifici, impossibili da sostenere perché impoverirebbero clamorosamente il giornale e imporrebbero riduzioni di stipendio enormi proprio nel momento in cui l'inflazione sta erodendo la ricchezza delle famiglie". "La redazione ha affidato al sindacato 10 giorni disciopero.