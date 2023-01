Siracusa, smilitarizzazione ex idroscalo: iter fermo

“A che punto è la smilitarizzazione dell’ex idroscalo di via Elorina a Siracusa?”. Il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, torna ad accendere i riflettori attraverso un’interpellanza rivolta al ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’idroscalo fino al 2012 è stato la sede del 34° gruppo Radar, mentre oggi lo è del Distaccamento Aeronautico di Siracusa. Si tratta di un’area che si estende per 4 ettari circa e che oggi appare decisamente sovradimensionata per le esigenze tecniche e logistiche dell’Aeronautica.

“La città – prosegue il parlamentare pentastellato – attende speranzosa la possibilità di riappropriarsi di almeno una parte di quel tratto. Mi preme ricordare come nel 2019 sia nato a Siracusa un dibattito pubblico con proposte e iniziative per un possibile futuro dell’area, con la realizzazione di un “water front” cittadino, attraverso anche la riqualificazione di alcuni edifici oggi inutilizzati e la creazione di viabilità nuova e più sicura in una zona molto trafficata e spesso interessata da code e disagi, soprattutto nei mesi estivi”.