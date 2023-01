Vittoria, al via efficientamento energetico nelle scuole

Al via i lavori per l’efficientamento energetico e l’installazione della relativa illuminazione negli istituti scolastici di Vittoria. Ne dà comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, dando seguito agli impegni che, in questo campo, erano stati assunti già all’atto dell’insediamento della Giunta Aiello, impegni che fanno riferimento alla legge 162 del 2019 e che ha consentito al Comune di potere beneficiare della somma di 170mila euro. “Somme – dice l’assessore Nicastro – che stiamo spendendo e che spenderemo avendo sempre in mente l’obiettivo del risparmio energetico quindi l’installazione di pannelli fotovoltaici e lampade a led a basso consumo energetico da collocare nelle scuole. L’assessore Nicastro precisa che è già stato ultimato l’intervento alla scuola Filippo Traina di via Cacciatori delle Alpi, all’istituto Sciascia di Scoglitti rendendo più fruibile e più luminoso tutto il cortile. “E ci saranno poi le altre strutture che andremo man mano a completare – aggiunge Nicastro – senza dimenticare che, in più, stiamo lavorando per piazza sorelle Arduino, per renderla, anche in questo caso, più luminosa. Gli uffici e io in prima battuta siamo attenti a monitorare tutte le fasi di lavorazione. L'amministrazione Aiello si vuole intestare percorsi impegnativi come questi e soprattutto porta a compimento i progetti preannunciati”.