Giustizia, Varchi (Fdi): "La riforma parte dalle modifiche alla Cartabia"

Oggi il ministro Nordio ha parlato alla Camera e ha garantito una riforma importante dell'intero comparto giustizia. Questa sera il Governo di Giorgia Meloni ha varato i primi provvedimenti, urgentissimi, perche' c'era la necessita' di modificare alcune norme della riforma Cartabia come la procedibilita' d'ufficio per i reati per i quali vi sia la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso o della finalita' di terrorismo ed eversione, per i reati di lesione personale e per gli arresti in flagranza. Questo e' solo il primo passo, il piu' urgente, prima di passare a una riforma complessiva e organica dell'intero settore che viene richiesta dai cittadini e da molti addetti lavori". Lo ha detto il Capogruppo della Commissione Giustizia di Fratelli d'Italia alla Camera Carolina Varchi a nome di tutti i deputati della Commissione.