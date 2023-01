L'allarme mette in fuga i ladri a Floridia, fallito colpo a ferramenta

Il sistema d0'allarme entrato in funzione ha mandato per aria un furto che ignoti stavano commettendo a Floridia. Ad essere preso di mira un negozio di ferramenta e di materiale per l'edilizia. Il fallito colposarebbe avvenuto in via Francesco Crispi. I malviventi sono riusciti ad introdursi nel recinto dell'esercizio commerciale e quando hanno puntato alla porta d'ingresso, è scattato l'allarme. A quel punto i malviventi hanno preferito allontanarsi, facendo perdere le tracce. Gli investigatori avrebbero già acquisito i filmati della videosorveglianza della zona.