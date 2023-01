Sedici club Rotary scendono in campo per il recupero della Costa Sud di Palermo

Da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari: la costa dimenticata. Dove ci si fa largo tra immondizia e rifiuti, dove per raggiungere la riva bisogna superare i laterizi, dove il mare si sa che c’è, ma è profondamente negato. Come se Palermo viaggiasse su due corsie. Sedici Rotary Club di Palermo e provincia hanno deciso di scendere in campo e chiedere un futuro per la Costa Sud di Palermo. Il punto di partenza è stata la spinta del Rotary Palermo Mondello che ha proposto di impegnare l’azione di service rotariana e la professionalità dei tanti soci, per stimolare le amministrazioni locali e regionali verso un armonico progetto di riqualifica, sfruttando le possibilità offerte dal PNRR, ma anche progetti e impegni sullo sviluppo sostenibile. Non sarà un’azione una tantum, ma un percorso preciso, a tappe, che passi anche dalla sollecitazione al “fare”. “Un progetto – spiega il coordinatore Giuseppe Incardona - che sia calibrato sullo “stato dell’arte” della Costa Sud, e si aggiorni di pari passo con l’avanzamento degli interventi”.

Per questo i 16 club Rotary hanno organizzato un primo dibattito pubblico sabato prossimo, 21 gennaio, dalle 9.30 nell’aula magna del dipartimento di Ingegneria, edificio 7, alla Cittadella universitaria di viale delle Scienze.