Festival di Sanremo, 5 massaggiatrici siciliane selezionate per il benessere degli artisti

Selezionate 5 ragazze siciliane per regalare momenti di benessere agli artisti della kermesse musicale sanremese. Sarà un’esperienza indimenticabile quella che vivranno le cinque massaggiatrici siciliane selezionate dalla scuola professionale Diabasi per partecipare dal 6 all’ 11 febbraio alla 73^ edizione del festival della canzone italiana di Sanremo; le professioniste selezionate, dopo aver superato accurate e rigorose selezioni avranno modo di vivere un’inedita occasione che rimarrà certamente impressa nel loro bagaglio professionale. Nello specifico le cinque ragazze si occuperanno di far vivere agli artisti in gara e ad altri ospiti presenti alla kermesse musicale momenti di puro benessere. Le cinque massaggiatrici che rappresenteranno la Sicilia insieme ad altri 35 colleghi provenienti da tutta Italia sono: la trapanese Maria Pia Campo, la comisana Flavia Nigita (nella foto), la licatese Marialucia Ferranti ed infine le favaresi Marika Crapanzano e Giovanna Chianetta.