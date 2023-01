Malika Ayane e l’Orchestra Jazz Siciliana il 23 gennaio al Teatro Golden di Palermo

Il Sicilia Jazz Festival 2023 continua con successo registrando apprezzamenti ed applausi da parte del pubblico presente ogni sera ai concerti sia al Real Teatro Santa Cecilia con sold out sia per lo spettacolo di Peppe Servillo e Costanza Alegiani accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana, che per le esibizioni dei giovani talenti appartenenti ai conservatori siciliani. A pochi giorni dall’inaugurazione, così il concerto di Tony Hadley viene replicato il 27 gennaio alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia per soddisfare le tante richieste pervenute in questi giorni. Si preannuncia pieno di emozioni in musica anche il concerto di Malika Ayane e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, una produzione inedita, una prima assoluta, sul palco del Teatro Golden di Palermo il 23 gennaio alle ore 21.30. Con lo spettacolo per il Sicilia Jazz Festival Winter 2023 “An Evening with”, Malika Ayane è indubbiamente una delle voci più particolari e facilmente riconoscibili della musica italiana. Artista dotata di indiscusso talento e di un estro molto originale, ha saputo guadagnarsi una consistente fetta di pubblico pur senza adagiarsi eccessivamente su un pop puramente radiofonico. Per questo Progetto musicale si può affermare che è una preziosa esibizione che va ad identificarsi con un repertorio iscritto appositamente per l’OJS rendendolo unico ed originale.