Vittoria, guasto elettrico: possibili disagi erogazione idrica

Un guasto prodotto da un'azienda privata che nel corso di lavori edili ha tranciato con una pala meccanica, un cavo dell'alta tensione, senza per fortuna produrre danni a persone o cose, potrebbe creare disservizi, da oggi a fino a lunedì nella distribuzione di acqua in tutta la città di Vittoria. Le centrali di Sicilia Acque e di Passo Ippari, sono momentaneamente ferme. Il sito dove si è verificato l'incidente è stato già messo in sicurezza, ma i lavori di ripristino richiedono tempo. Il Comune precisa che non ci sono responsabilità addebitabili all'Ente, all'Enel e a Sicilia Acque e raccomanda alla cittadinanza di utilizzare l'acqua con parsimonia.