Stromboli, flusso lavico uscito da nord in raffreddamento

Il flusso lavico sullo Stromboli, fuoriuscito dal cratere nord a partire da martedì scorso, non è più alimentato e la colata è in raffreddamento.

Lo rende noto l'Ingv - Osservatorio Etneo.

Nell'area craterica nord del vulcano prosegue l'attività stromboliana e di spattering. La stessa è più sporadica in quella di centro - sud.

Nelle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e si mantiene nell'intervallo dei valori medio-bassi.