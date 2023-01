Nave Gnv, brucia ancora il garage del traghetto nel porto Palermo

Brucia ancora nel porto di Palermo il garage della nave Gnv Superba, dove sabato scorso si è sviluppato un incendio partito proprio dal punto in cui ci sono oltre un centinaio di mezzi. Il vento che sta sferzando il capoluogo alimenta le fiamme che di volta in volta sembrano essere soffocate per poi riprendere forza. Da cinque giorni i vigili del fuoco sono impegnati nelle lunghe operazioni di spegnimento dell'incendio a bordo del traghetto Palermo-Napoli. L'incendio risulta spento ai ponti superiori mentre continuano le operazioni di monitoraggio delle temperature sull'intera imbarcazione.