Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti in classifica"

La Corte federale ha accolto l'istanza per la revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura della Figc sanzionando la Juventus con una penalizzazione di 15 punti in classifica. Una stangata superiore alla richiesta della Procura federale che era stata di 9 punti di penalità. Prosciolti tutti gli altri club. La Juventus si difenderà al Consiglio di garanzia del Coni per l'appello, per la legittimità processuali e non per il merito della sentenza.

Per via di questa pesante penalizzazione cambia anche l'attuale classifica della Serie A, il club bianconero di Allegri passa dagli attuali 37 punti a 22 punti e con ogni probabilità dovrà dire addio ai sogni di qualificazione alla prossima Champions League.

La Corte ha deciso una serie di inibizioni per 11 dirigenti della Juventus: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio. Lo rende noto la Figc in un comunicato.

LA DIFESA DELLA JUVENTUS

«Nessuno degli elementi valorizzati dalla procura Federale» nell'ambito delle operazioni di mercato «dimostra l'esistenza di una artificiosa sopra-valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori alle predette operazioni, con ciò rendendosi piena infondatezza dell'odierno ricorso». Lo sostiene la difesa Juventus. Circa la «sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione di plusvalenze come obiettivo strategico», «non costituiscono affatto - scrivono i legali - un elemento che possa fondare la natura fraudolenta e artificiosa delle operazioni concluse e dei valori ad esse assegnati».

Scontato il ricorso della società della famiglia Agnelli contro la decisione della Corte federale.