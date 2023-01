'Sistema Saguto', i giudici di Caltanissetta: desiderava alto tenore di vita

Il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Marco Sabella, nelle motivazioni della sentenza sul "sistema Saguto", scrive che l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, aveva uno "spasmodico desiderio di assicurare alla propria famiglia un tenore di vita molto piu' elevato delle proprie possibilita'". Nelle 1.214 pagine depositate, i giudici ricostruiscono tutta la vicenda giudiziaria. Il collegio ritiene che siano state commesse "plurime condotte illecite, finalizzate, a vario titolo, allo scambio di utilita', per lo piu' di carattere economico, ma non solo, attraverso una sorta di mala gestio delle dette procedure, in cui gli unici interessi perseguiti erano quelli, prettamente egoistici e personali, di trarre quanto piu' profitto possibile dalla liquidazione delle parcelle e onorari agli amministratori e ai loro coadiutori". Secondo i giudici Silvana Saguto, condannata ad 8 anni e 10 mesi, avrebbe dato vita a un "sistema" di nomine degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla mafia scegliendo solo professionisti di sua fiducia, in primo luogo l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, condannato a 7 anni e 7 mesi.