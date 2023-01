Banca Ifis sostiene l'Università di Catania per la formazione

Banca Ifis entra nelle aule del Dipartimento di Economia ed Impresa dell'Università di Catania per promuovere la formazione dei professionisti dell'economia e finanza del futuro. La challenger bank dedicata alle PMI e il corso di laurea in Economia dell'Ateneo siciliano hanno infatti dato vita ad un intenso programma formativo che coinvolgerà circa 50 studenti . Il corso prevede 10 appuntamenti per un totale di 40 ore formative i cui contenuti sono curati da 12 professionisti selezionati da Banca Ifis tra i propri manager. "Siamo molto soddisfatti dell'interesse con il quale Banca Ifis ha deciso di far parte del Comitato di Indirizzo del corso di Laurea in Economia e di investire sui nostri giovani - afferma il presidente, professore Benedetto Torrisi -. Abbiamo avuto il tempo per confezionare al meglio un'offerta professionalizzante che fosse in grado di integrarsi con le discipline già presenti all'interno del nostro corso di laurea".