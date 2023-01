Neppure il maltempo frena il Palermo: un gol di Marconi manda il Bari Ko

Al Barbera il Palermo batte 1-0 il Bari al termine di una partita decisamente condizionata dal maltempo.

Decide nel finale il terzo gol stagionale (secondo consecutivo) del difensore Marconi, quella che era considerata la gara dei bomber Cheddira-Brunori, rimasti entrambi all'asciutto. Per i rosanero di Eugenio Corini è il settimo risultato utile consecutivo (3 vittorie e 4 pareggi).

Nel primo tempo comincia bene il Bari, ma con il passare dei minuti il Palermo prende le misure, rischia poco e si rende insidoso. E' comuque del Bari l'occasione più ghiotta: al 43' Ceter sfrutta una incomprensione tra Marconi e Pigliacelli, tocca il pallone che però finsce sul fondo sfiorando il palo. Nella ripresa al 13' bell'azione dei pugliesi con Folorunsho che verticalizza per Cheddira, bravo Pigliacelli in uscita a chiudere lo specchio della porta. Al 37' il gol partita: mischia in area di rigore: spizzata di Segre e tra un paio di lisci arriva Marconi che insacca di destro. Al 43' il Bari resta in dieci per l'espulsione del bomber Cheddira.