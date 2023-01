Il candidato segretario del Pd Stefano Bonaccini lunedì in Sicilia

Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd, sarà in Sicilia lunedì 23 gennaio. All'arrivo in Sicilia, Bonaccini sarà alla stele di Capaci e poi alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, per poi trasferirsi a Sciacca dove all'Hotel Torre del Barone, alle 13, incontrerà amministratori e dirigenti del Pd. Nel pomeriggio, il governatore visiterà i luoghi che ricordano Pio La Torre, Rosario Di Salvo e Piersanti Mattarella. Ad accompagnare il candidato alla segreteria dem sarà il capogruppo del Pd all'Ars Michele Catanzaro. "Appoggiamo con convinzione la mozione Bonaccini - dice Catanzaro - Stiamo lavorando per un partito che risponda con azioni concrete ai bisogni degli italiani nella difficile fase storica che stiamo vivendo. Un partito che affidi ai territori la scelta di gran parte dei candidati, chiamati a loro volta a rappresentare un'alternativa concreta a quella destra che sta creando disuguaglianze ovunque. Siamo con Bonaccini per fare sentire il territorio protagonista, ciò che i nostri sindaci e i nostri dirigenti stanno facendo in provincia di Agrigento''.