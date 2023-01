Pnrr, Landini a Messina: "Fare sistema contro infiltrazioni mafiose"

"Bisogna fare sistema e credo che in questa fase occorre avere una idea precisa di utilizzo dei fondi europei ed allo stesso tempo un'idea di sistema che sia in grado di affrontare in modo diverso quello che è avvenuto in questi anni". Lo ha detto Maurizio Landini segretario della Cgil partecipando all'ottavo congresso provinciale della Cameradel lavoro a Messina."C'è una battaglia - ha aggiunto Landini - da fare senza freniper combattere l'illegalità. Questo è un tema che credo sia sotto gli occhi di tutti: occorre superare la logica degli appalti, dei sotto appalti e subappalti e del massimo ribasso che stanno facendo arretrare i diritti di chi lavora e sono sistemi che permettono anche le infiltrazioni mafiose emalavitose, ed è sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo. Quando uno dei più grandi processi alla 'ndrangheta viene fatto a Reggio Emilia e non a Reggio Calabria - ha sottolineato Landini - vuol dire che in questi anni la malavitaorganizzata si è allargata ed è molto forte. Il nostro Paese nei prossimi anni ha a disposizione miliardi da investire peril Piano di ripresa e resilienza - ha osservato il leader dellaCgil - e mai come adesso occorre alzare la guardia e occorre utilizzare quelle risorse sia per fare crescere il Paese con un sistema economico aziendale sano che non abbia più queste infiltrazioni".