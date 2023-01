A San Valentino torna a Siracusa la 'Casa delle farfalle'

La primavera quest’anno a Siracusa volerà già nel giorno di San Valentino. Dopo qualche anno di assenza, torna, attesissima, la “Casa delle Farfalle”, il progetto di divulgazione naturalistica che dal 14 febbraio sarà nuovamente ospitato all’interno del bellissimo Giardino dell’Artemision in Piazza Duomo in Ortigia, in sinergia con il Comune di Siracusa. La "Casa delle Farfalle" è una serra tropicale unica nel suo genere, un giardino d'inverno in cui perdersi osservando centinaia di farfalle colorate che volano all'interno della serra. Questo spettacolo naturale offre un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che, grandi e piccini, vogliono avvicinarsi alla natura e lasciarsi trasportare in mille emozioni, lontani dalla propria quotidianità.

All'interno i visitatori possono ammirare farfalle di diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, provenienti da tutto il mondo.