Siracusa, a san Valentino torna l'appuntamento con la casa delle farfalle

Dopo qualche anno di assenza, torna a Siracusa, la “Casa delle Farfalle”, il progetto di divulgazione naturalistica che dal 14 febbraio sarà nuovamente ospitato all’interno del Giardino dell’Artemision in Piazza Duomo in Ortigia, in sinergia con il Comune di Siracusa. La "Casa delle Farfalle" è una serra tropicale unica nel suo genere, un giardino d'inverno in cui perdersi osservando centinaia di farfalle colorate che volano all'interno della serra. Questo spettacolo naturale offre un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che, grandi e piccini, vogliono avvicinarsi alla natura e lasciarsi trasportare in mille emozioni, lontani dalla propria quotidianità.

All'interno i visitatori possono ammirare farfalle di diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, provenienti da tutto il mondo. La Casa delle Farfalle è anche un'esperienza didattica per gli studenti. Ogni anno, infatti, centinaia di studenti visitano la struttura per apprendere in modo interattivo e divertente, attraverso la bellezza delle farfalle, la loro biologia, il loro ciclo della vita, passando da baco a crisalide e dunque a farfalla, e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Gli esperti naturalisti a disposizione durante la visita, forniscono spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat e su molte altre curiosità. E già dopo l’annuncio sui social del ritorno della “Casa delle Farfalle” in Sicilia sono numerose le scolaresche che stanno prenotando le proprie visite istruttive. (prenotazione obbligatoria al numero 3927691183).

“Negli anni scorsi la Casa delle Farfalle ottenne a Siracusa un grandissimo successo - spiega il sindaco Francesco Italia - E adesso siamo molto felici di annunciare il ritorno di questa attrazione in città per offrire ai nostri cittadini e ai turisti un'esperienza unica e indimenticabile. La bellezza e la varietà delle farfalle presenti nella serra tropicale, saranno un'ulteriore attrazione per la città di Siracusa, che già vanta una ricca offerta turistica, dalle sue antiche rovine greche al barocco patrimonio dell’Umanità. La Casa delle Farfalle rappresenta un'occasione per avvicinarsi alla natura e perdersi all’interno di questo eden. Un invito ulteriore a scegliere Siracusa come meta per le proprie vacanze anche approfittando di piccoli periodi”.

La “Casa delle Farfalle” è un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile e avvicinarsi alla natura, in un ambiente protetto e controllato, senza doversi allontanare troppo dalle città. "La Casa delle Farfalle è un progetto unico, un'esperienza immersiva nella bellezza della natura e nella meraviglia delle farfalle - spiega il promotore Enzo Scarso - Siamo entusiasti di tornare a Siracusa per permettere anche ai visitatori della Sicilia Orientale di godere di questo spettacolo naturale e di avvicinarsi alla natura in modo divertente e istruttivo. Ringraziamo infatti il sindaco Francesco Italia che anche questa volta ha fortemente sostenuto il progetto riportandolo ad Ortigia. Per info: casafarfallesicilia@gmail.com - cell 3927691183. Quest’anno la Casa delle Farfalle si svolgerà anche a Palermo, oltre che a Siracusa, abbracciando così tutta la Sicilia.

Nella foto, Enzo Scarso (a sinistra) e il sindaco Italia.