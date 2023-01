Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Reggio Calabria

A causa dell'ennesima lite scoppiata per futili motivi con la moglie, ha aggredito la donna lanciandole addosso degli oggetti presenti nella loro abitazione.

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, giunti nell'abitazione a seguito di una richiesta giunta al 113, hanno trovato la vittima nell'abitazione di una vicina, dove si era rifugiata per sfuggire alla collera del consorte. Anche all'arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe continuato a lanciare minacce nei confronti della moglie.

La donna, condotta al pronto soccorso, è stata sottoposta a cure mediche per una frattura ad uno zigomo probabilmente causata da aggressioni pregresse.