Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita la Nebros, i dirigenti: momento cruciale e la squadra ha bisogno del calore dei tifosi

“Non serve ripensare a ciò che poteva essere e non è stato a Siracusa. Serve invece rimboccarsi le maniche e ripartire nella corsa verso quel traguardo che distante non è. E il quarto posto, certifica e fotografa una situazione che è fluida e che cambia di giornata in giornata”. Queste le parole dei vertici societari rossoblu, da Mattia Pitino a Danilo Radenza, da Luca Gugliotta a Salvo Di Raimondo, tutti uniti e in prima linea in vista della sfida in programma domenica al “Vincenzo Barone” contro la Nebros, prima di 13 sfide cruciali in un percorso dove, per raggiungere l’obiettivo, è fondamentale l’apporto della gente rossoblù.

“Non ci nascondiamo, non lo abbiamo mai fatto – dicono i quattro vertici della società rossoblu -. Sappiamo ciò che vogliamo ed ogni stilla di energia anche economica, è votata a quello che non è un sogno ma una certezza da solidificare e condividere con la nostra Città e la nostra gente. Chiamiamo a raccolta tutti gli appassionati rossoblu con un “claim” che non è solo uno strillo da social ma una chiara e palese volontà di ciò che vogliamo la prossima primavera. Quella "D" che campeggia nella nostra settimana di annunci e inviti, è la consapevolezza del nostro lavoro, senza presunzione ma, molto più semplicemente, la ragion veduta di ciò che siamo, che abbiamo costruito e che stiamo costruendo”.

“Ecco perché – continuano dalla società - chiamiamo a raccolta Modica, chiedendo che il “Barone”, domani, sia ciò che sa essere e che il cuore rossoblù pulsi per la nostra squadra, dal primo all’ultimo dei minuti di una partita importante. Cosi come importante sarà ognuna delle gare che ci devono condurre verso il traguardo finale. Ma per farlo, per raggiungerlo, per vincere, “abbiamo bisogno D Voi”. Non è un modo di dire ma un modo di fare!”