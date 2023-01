Reggio Calabria, il giornalista Fabio Belcastro nominato Vice segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale Azzurro

Nei giorni scorsi durante una riunione del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale Azzurro, il giornalista Fabio Belcastro è stato nominato Vice Segretario Nazionale con delega particolare economica, finanziaria e rendicontazione dell'I.N.A., mandato che si aggiunge a quelli in carica di responsabile dell'ufficio stampa e componete del direttivo dell'istituto stesso. L'istituto Nazionale Azzurro è un’associazione di carattere umanitario. Un'istituzione che - in collaborazione con altri organismi varca i confini regionali, spaziando in qualsiasi fronte dove c'è bisogno di misericordiosa attenzione.