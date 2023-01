Modica, il “miracolo” della Chiesa di San Nicolò Luogo del Cuore Fai: restaurati gli affreschi

“La Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore di Modica ha tutti i numeri per essere inserita tra i Beni Unesco della città”. E’ stato l’archeologo Giovanni Di Stefano a lanciare uno dei messaggi più importanti che hanno caratterizzato la giornata dedicata alla presentazione degli affreschi della chiesa, restaurati dalla ditta Methodos di Valeria Mallia con la collaborazione di Gaetana Ascenzo. Il restauro è stato reso possibile grazie al Fai (Fondo ambiente italiano) e Intesa San Paolo nell’ambito dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”. La chiesa, nell’edizione 2020, ottenne oltre 30.000 voti che le consentirono di piazzarsi al sesto posto della classifica nazionale. Un risultato grazie al quale, nei primi dieci posti, si classificarono due luoghi del cuore di Modica: San Nicolò Inferiore, appunto, e, al quarto posto, la via della Collegiate (progetto di valorizzazione delle chiese di San Giorgio, Santa Maria di Betlem e San Pietro).

L’altro messaggio che crea un ponte per il futuro dei beni culturali di Modica è stato lanciato da Salvatore Campanella, presidente della Fondazione Grimaldi che ha ospitato la presentazione di sabato 21. Riguarda un altro “gioiello” del territorio modicano, il Parco archeologico di Cava Ispica da riportare ai fasti del Grand Tour dell’Europa continentale del XVIII secolo. “Servirà la intelligente collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, seguendo l’esempio del Centro Studi sulla Contea di Modica, proprietaria della Chiesa di San Nicolò, con i suoi affreschi che, ora, possono essere ammirati in tutta la loro bellezza”. Un peccato che, a raccogliere questi messaggi, non ci fossero rappresentanti della Soprintendenza di Ragusa.

Il “Metodo Centro studi” è stato illustrato dalla presidente, Eugenia Calvaruso, che, con commozione, ha ricordato una delle artefici della valorizzazione di San Nicolò, l’archeologa Annamaria Sammito, prematuramente scomparsa, e alla quale si vuole intitolare la piazzetta davanti alla Chiesetta. Alla presentazione dei restauri ha presenziato il capo delegazione del Fai, Gisella Scollo. Nel corso della mattinata sono intervenuti il deputato regionale, Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica, che, insieme all’ex assessore Maria Monisteri, ha avuto un ruolo importante nel condurre in porto una missione culturale di grande valenza mediatica. Così come fondamentale è stata l’attività dei “guardiani della bellezza” appartenenti all’associazione culturale VIA la cui presidente, Sabrina Tavolacci, ha moderato l’incontro nelle sale di Palazzo Grimaldi di Modica.

Parlando della Chiesetta di San Nicolò Inferiore va ricordato il compianto Duccio Belgiorno, direttore del museo civico: fu lui, nel 1987, ad intuire l’importanza di una scoperta all’interno di un locale adibito a magazzino. E fu Duccio Belgiorno ad avvisare il soprintendente Giovanni Di Stefano che avallò subito le impressioni di Belgiorno. Poi, nel 1992, l’acquisizione da parte del Centro Studi sulla Contea di Modica e un percorso virtuoso, fino alla celebrazione di una sorta di miracolo culturale nel segno della bellezza che non ha colori politici perché è la bellezza dell’arte.

E, al di là di ogni miracolo, anche la mano e il cuore dell’uomo. Quello che contiene la Chiesetta rischiò di andare distrutto quando, nel magazzino, con i primi lavori per recuperare gli affreschi, alla fine degli Anni Ottanta, fu trovata una bomba, residuato bellico. Gli artificieri erano pronti a farla esplodere dentro la Chiesetta, come impone il protocollo. Fu il presidente del tempo, Giorgio Cavallo, a “disvelare” ai due militari la bellezza di quegli affreschi e a convincerli a cambiare idea. L’ordigno fu fatto esplodere all’esterno sotto un cumulo di sabbia ma i due artificieri rischiarono una punizione severa. Quando, però, un alto ufficiale dell’Arma ebbe la possibilità di ammirare gli affreschi di stile bizantino della Chiesetta, la punizione si trasformò in un encomio per avere salvato un bene culturale.

A suggellare il legame di un luogo del cuore e della cultura con il territorio e i giovani, le visite nella Chiesetta “guidate” dagli studenti dell’Istituto Archimede di Modica: alcuni di loro, proprio a San Nicolò, hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro. Un altro miracolo: passione per la città e l’arte. (NELLA FOTO, da sinistra: Salvatore Campanella, Eugenia Calvaruso, Sabrina Tavolacci, Gisella Scollo)

Concetto Iozzia