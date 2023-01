Fiamme nella notte tra Taormina e Castelmola: probabile l'ipotesi del dolo

Un incendio è divampato nelle contrade Zaccani e Ziretto, tra Taormina e Castelmola. Non si esclude la matrice dolosa delle fiamme, date le temperature invernali. Il rogo si è sviluppato in un territorio dove vi sono numerose case rurali. Ancora da quantificare l'entità dei danni. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco di Letojanni, la Protezione Civile ed il Corpo Forestale per domare il rogo. Le fiamme sono ben visibili anche dal centro di Taormina.

FOTO ANSA