Los Angeles, sparatoria alla festa per il Capodanno lunare: 9 morti e diversi feriti

Nell'area di Los Angeles, a Monterey Park, almeno 9 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale (le 7 italiane), e la polizia è intervenuta poco dopo. Ad aprire il fuoco con un fucile mitragliatore è stato un uomo, che aveva con sé diversi caricatori e ha continuato a sparare per molto tempo: il killer, come riferito dall polizia, è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente.