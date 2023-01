Volontari di Protezione civile a lavoro a Enna per liberare le strade dalla neve

I volontari dell'ente corpo protezione civile sono a lavoro, dalla notte per mettere insicurezza le strade di Enna. Grazie ai due mezzi spargisale, tutte le arterie principali della città sono state percorse dai tanti volontari, una ventina solo in servizio sulla via Pergusa. Tante le macchine trainate o soccorse perché in panne. Criticità si sono registrate anche a bivio Kamut. "Le previsioni parlano di neve dalle ore 16 - dice il il presidente dell'Ente Corpo,Giuseppe Vallone - Dunque restano operative le squadre già in servizio mentre sono reperibili altri volontari pronti ad intervenire se necessario".