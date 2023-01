E' morto a Palermo l'attore Marco Pupella: aveva 77 anni

"Il nostro direttore artistico Mario Pupella, il nostro faro, nostro amato padre, stanotte ha fatto per tutti il suo ultimo inchino. Applausi papà, fa buon viaggio. Continueremo a renderti onore". Con queste parole pubblicate su Facebook il teatro Sant'Eugenio a Palermo ha comunicato la morte dell'attore scomparso a 77 anni. Pupella, originario di Castelvetrano nel Trapanese, debuttò giovanissimo recitando in Enrico IV di Luigi Pirandello. E' stato protagonista di diverse opere teatrali di Plauto, Terenzio, Ben Jonson e Molière e anche in teatri greco-romani. Successivamente si è dedicato principalmente ai grandi autori del Novecento ,curando la regia e recitando in diverse rappresentazioni come L'uomo dal fiore in bocca, L'uomo, la bestia e la virtù, Chi ha paura di Virginia Woolf e I Malavoglia. Nel cinema ha debuttato come protagonista del film Angela diRoberta Torre. Ha partecipato alle seconde e terze serie deL'onore e il rispetto diretta da Salvatore Samperi nel ruolo di "don Patrono". Ne La siciliana ribelle di Marco Amenta è l'antagonista del giudice Borsellino. Ha poi interpretato ilr uolo di don Mimì nel film La matassa con Ficarra e Picone. E' stato il coprotagonista nel film di Carlo Fusco Vento di Sicilia del 2012. "Un grande attore ci ha lasciati. Il teatro è stato la suavita e con la sua scuola ha portato cultura alla città diPalermo e arte in tutta Italia e nel mondo. Esprimo il miocordoglio e rivolgo un pensiero ai familiari, soprattutto aifigli, che sono certa continueranno la tradizione tramandata conf ev con grande passione dal padre", commenta la senatrice del Movimento5 Stelle Dolores Bevilacqua.