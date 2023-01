Il vescovo di Mazara: "Ha ucciso tanti innocenti, nessuna pietà per Messina Denaro"

Matteo Messina Denaro "non è una persona verso cui possiamo avere troppa pietà". "È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti innocenti, il bimbo. Non credo possa pentirsi, che abbia voglia di parlare". Sono le parole del Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, conversando con i giornalisti all'uscita della parrocchia Madonna di Fatima di Campobello di Mazara (Trapani), a poca distanza dal vicolo San Vito dove c'era il covo del capomafia. "Se non ci fossero state tante coperture, per affetto, per amicizia o per paura, sarebbe stato arrestato prima. In questi nostri ambienti non si può dire di no non per paura ma per intimità, per vita trascorsa insieme. Oggi ha vinto lo Stato, ora spero che vinca la nostra gente, che esca dalla situazione di paura e finalmente possano tutti esultare", ha aggiunto monsignor Mogavero. Poi fa un appello: "Chi sa, parli, perché potrebbe svelare fatti che possono giovare a tante indagini", senza nascondere un momento di commozione.

Intanto vanno avanti le indagini per tentare di identidicare i fiancheggiatori dell'ex primula rossa di Castelvetrano. dai controlli nei tre covi trovati a Campobello di Mazara, c'è anche un magnete da frigorifero con l'immagine un boss in smoking 'Il padrino' e con la scritta 'Il padrino sono io' oltre ad alcune fotografie di animali feroci . Sono stati trovati nel covo del boss mafioso Matteo Messina Denaro in vicolo San Vito a Campobello di Mazara, l'ultima abitazione del capomafia arrestato lunedì. Nel covo è stato trovato anche un poster con l'immagine di Marlon Brando ne 'Il Padrino'.