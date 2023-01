Madre e figlia arrestate per spaccio a Castello di Cisterna

I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato madre e figlia di 50 e 18 anni. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 4 palline di cocaina, 3 dosi di crack, 6 panetti e 2 stecche di hashish e 7 involucri di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state ritrovate già confezionate e pronte per la vendita, insieme a bilancini di precisione e bustine per il confezionamento. Madre e figlia sono state arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambe si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.