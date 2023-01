Siracusa piange Maddalena: domani l'ultimo addio al Santuario della Madonnina

Non c'è rassegnazione fra quanti la conoscevano per la morte della studentessa liceale di Siracusa Maddalena Galeano. Ha perso la vita a 18 anni mentre con il suo scooter era diretta al 'Gargallo' nella zona della Pizzuta, dove quest'anno di sarebbe diplomata. Sui social è un tam tam di solidarietà nei confronti della famiglia della ragazza, strappata alla vita in età ancora troppo giovane. Aveva davanti a sè una carriera brillante. Fra i suoi compagni di scuola c'è tristezza e tanta rabbia per una morte imprevista ed atroce. Un amico su fb la ricorda così: "Era una bella ragazza di 18 anni, impegnata nello sport, amante della natura e sempre pronta ad aiutare il prossimo". Maddalena era figlia di una famiglia conosciuta ed apprezzata a Siracusa. Era la figlia dell'ex pattinatore Cary Galeano e di Claudia Quercioli Dessena ex campionessa di nuoto e giocatrice dell'Ortigia di pallanuoto. La giovane che praticava diversi sport, aveva partecipato con la rappresentativa siciliana a vari campionati di Pentathlon e nel Giavellotto. Di lei rimane un ricordo solare accompagnato, però, da tanta tristezza perchè non c'è più. Saranno in tanti domani a darle l'ultimo addio. I funerali di Maddalena saranno celebrati domani (22 gennaio) alle 15 al Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa.

Leandro Messina