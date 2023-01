Fondi per le scuole, Bongiovanni: "La Regione dimentica Sortino"

"Sortino Cenerentola della provincia di Siracusa". Ad affermarlo è Nello Bongiovanni, leader del Movimento 'Sortino al Centro'. "La Regione Siciliana ha stanziato dei fondi per rendere più sicure le scuole, visto l'elenco della provincia di Siracusa mancano tre comuni tra cui cosa grave il Comune di Sortino - dice Bongiovanni - Ricordiamo in campagna elettorale il Sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato - aveva annunciato un finanziamento in merito alle scuole ma come si vede non c'è traccia. Il primo cittadino come sempre, si contraddistingue per le sue bugie. Le nostre critiche rivolte a Parlato in questi anni da parte di Sortino al Centro risultato essere fondate e non strumentali".