Si intensifica la lotta degli 8 netturbini di Floridia rimasti senza lavoro dopo il passaggio a Tekra

"Siamo Virginia, Antonio, Luca, Gianpaolo, Giovanni, Sebastiano, Salvatore e Sebastiano e abbiamo famiglia". Siamo 8 dei 42 lavoratori che alle dipendenze della Prosat, come tutti i nostri colleghi operavamo per 6 ore giornaliere e quando richiesto per più di 6 ore al giorno, nonostante in tanti con contratto a 3 ore provando a dare alla Citta di Floridia un buon servizio di igiene urbana. A Capodanno a seguito di una inaspettata gara ponte di due mesi aggiudicata dalla Tekra, siamo stati licenziati e abbandonati, non è giusto". C'è una lettera aperta degli otto operatori ecologici di Floridia rimasti senza occupazione.

Dopo un primo Sit-in davanti al Centro comunale di raccolta di Floridia, un secondo davanti al Comune di Floridia, un terzo davanti la Prefettura di Siracusa, una interlocuzione con il Capo di Gabinetto del Prefetto di Siracusa, un quarto Sit-in davanti all’ingresso del Consiglio Comunale di Floridia, interlocuzioni con il Sindaco, ViceSindaco, Consiglieri di Maggioranza e Opposizione di Floridia, abbiamo partecipato al Consiglio Comunale in merito al nostro licenziamento, il quinto ieri durante il quale abbiamo ripulito una parte dell’area a verde esterna alla Piazza Nassiria, dove erano presenti rifiuti più volte segnalati dai Cittadini. Nonostante 5 Sit-in, riscontriamo il nulla, poca solidarietà nessuna presenza e azione sindacale ( al netto dello Slai Cub) nessuna solidarietà e azione dalla politica ( al netto del Partito Comunista Italiano) veramente un atteggiamento sindacale e politico contrario al ruolo costituzionale che dovrebbero ricoprire e contrario ai comunicati Stampa dove l'amministrazione e I sindacati sbandieravano tutelata l'occupazione e i Salari di Tutti i Lavoratori, Tutti? Su 42 sono stati Licenziati 8 persone Da Domani abbiamo deciso di intensificare e strutturare la Protesta che non sarà Silenziosa ma proveremo a informare tutti con un piccolo megafono e dei volantini: - Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo davanti il Comune di Floridia;

- Martedi e Giovedi dalle ore 18:00 alle 20:00 saremo davanti la Prefettura di Siracusa;

Sabato Mattina alle 5:30 saremo davanti al CCR di Floridia dove ci aspettiamo che in questa settimana venga convocata Assemblea in nostra solidarietà, per il contratto a 6 ore di tutti e per il ripristino dei servizi, non solo questa brevissima gara ponte ma anche per la gara di 7 anni e dopo l'assemblea ci sposteremo davanti il Comune di Floridia".