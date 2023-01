Calcio di Eccellenza. Il Modica "cala il tris" alla Nebros e riconquista il secondo posto in classifica

Il Modica torna al successo dopo il mezzo passo falso di sabato scorso a Siracusa con il Real Belvedere e, tra le mura amiche, batte la Nebros con tre gol tutti nel secondo tempo. Partita insidiosa ed equilibrata nel primo tempo, gara interessante nella ripresa: oltre ai tre gol del Modica, da segnalare un calcio di rigore mandato sulla traversa al 72’ dall’ex rossoblù Gatto sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa, e una espulsione per parte da doppio giallo. Il rigore sbagliato dalla Nebros ha indirizzato nettamente il match permettendo al Modica di raddoppiare e di calare il tris sul finire.

I gol. Al 59’ Modica in vantaggio: lancio di Prezzabile per Agodirin, servizio per Pozzebon al centro dell’area piccola e tap in vincente. La Nebros potrebbe pareggiare al 72’ con il calcio di rigore concesso per un fallo del modicano Butera, ma l’ex Gatto manda sulla traversa.

Otto minuti dopo, raddoppio del Modica con Agodirin che, dal limite dell’area ospite, su traversone di Butera, lascia partire un tiro che si insacca a fil di palo alla sinistra del portiere della Nebros.

Il Modica insiste e fa “tris” all’84’: calcio d’angolo di Mincica, dal vertice sinistro dell’area ospite stacca di testa Mauricio Aquino, il pallone si insacca nel sette alla destra del portiere con una parabola imprendibile. Il Modica torna al secondo posto in classifica approfittando del pareggio del Siracusa con il Santa Croce e della sconfitta del Taormina con la Leonzio. Il prossimo turno vede il Modica in trasferta nell’insidioso derby con il Santa Croce.

NELLA FOTO, l'esultanza di Pozzebon autore del primo gol