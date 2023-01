In Francia con il sindaco Bareges per consolidare il gemellaggio tra Montauban e Avola

Un viaggio in Francia per consolidare il rapporto tra le città di Montauban e Avola, gemellata dal 2016. Il sindaco Rossana Cannata ( destra nella foto) ha incontrato l'omologa transalpina, Brigitte Bareges, e le due si sono confrontate sul legame che tiene unite le due città: la mandorla di Avola, protagonista alla Maison Pécou, importante azienda di prodotti dolciari, e i progetti scolastici con un magnifico murales identitario all’Institut Familial realizzato nell’iniziativa condivisa con il professore Ottavio Cancemi dell'istituto Capuana. Da oltre cento anni, infatti, Avola esporta le pregiatissime mandorle a Montauban, dove vengono lavorate da un’importante azienda di prodotti dolciari, la Maison Pécou. "Orgogliosa - le parole della Cannata - che la mia amministrazione possa proseguire il percorso di promozione e di crescita socio-culturale-turistico della nostra città con relazioni e accordi di cooperazione internazionale". Il gemellaggio si incentra su un rapporto in grado di favorire un miglioramento reciproco in tutti i campi in particolar modo nei settori culturale, sociale, turistico ed economico commerciale e per incoraggiare e sostenere gli scambi tra i concittadini e le imprese per garantire una cooperazione efficiente e lo spirito di coesione europea