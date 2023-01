Tragedia a Belvedere di Siracusa, commerciante si toglie la vita

Un commerciante di Belvedere di Siracusa ha deciso di togliersi la vita questo pomeriggio all'interno della propria attività, impiccandosi. Si tratta di G. C., 58 anni, sposato e padre di tre figli. Sul posto, nella piazza principale della frazione ci sono ancora i poliziotti per i rilievi del caso e tanti curiosi, alcuni sotto choc perchè la vittima era molto conosciuta dalla comunità di Belvedere. Si aspetta l'arrivo del medico legale, metre la polizia ha già informato il pm di turno. Ancora impossibile capire cosa sia realmente successo all'interno del locale che nel pomeriggio era chiuso al pubblico. L'uomo aveva detto alla moglie che stava uscendo di casa per andare a fare rifornimento di benzina. La donna si è preoccupata quando non ha visto il marito rincasare. Così insieme alla figlia sono andate al locale e si sono trovate di fronet ad una scena straziante. G.C. era già privo di vita. La vittima avrebbe approfittato dell'assenza del personale per mettere in atto il suicidio che forse meditava da tempo. A Belvedere, raccontano, che l'uomo nell'ultimo periodo soffriva di una forma di depressione ed era sotto cura. Appresa la notizia in piazza Péaolo Bonanno sono arrivati anche alcuni dipendenti dell'azienda. La vittima oltre all'attività a Belvedere, nel periodo estivo aveva un punto vendita nella frazione balneare di Fontane Bianche.