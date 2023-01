Temperature in picchiata negli Iblei, abbondante nevicata a Monterosso

Neve a Ragusa e nei centri montani iblei per le temperature in picchiata che hanno interessato tutto il territorio. In particolare, a Monterosso, la neve ha ricoperto tetti e strade. Temperatura rigida scesa a zero gradi intorno alle 17,30 . In poco tempo il manto stradale delle statale 194 e delle strade provinciali che portano sia a Monte Lauro per Buccheri e Palazzolo Acreide che a Ragusa lungo il bivio per Chiaramonte Gulfi era tutto innevato. In queste condizioni necessaria la prudenza sulle strade con l'invito ad usare l'auto solo in casi di necessità.