Ragusa, il maltempo non ferma gli atleti: il forlivese Lorenzo Lotti si aggiudica la XVIII edizione della maratona

Lorenzo Lotti, forlivese, classe 1986, laureato in Scienze delle attività motorie e sportive, già vincitore della Maratona di Catania nel 2018 e nel 2019, della Messina Marathon nel 2019 e dell’Ecomaratona del sale nel 2020, si è aggiudicata la XVIII edizione della Maratona di Ragusa. L’atleta Sm35 dell’Asd Berunners ha concluso il percorso in 2h39’19” dando prova, nonostante la pioggia a disturbare l’andamento della gara, di essere particolarmente in forma, riuscendo ad imprimere il proprio ritmo sin dai primi chilometri della competizione. Sotto il traguardo posto a Ibla, distaccato di oltre un quarto d’ora, è arrivato al secondo posto Sebastiano Foti, Sm40, dell’Asd Catania running club con il tempo di 2h47’51” mentre a completare il podio della diciottesima edizione della Maratona di Ragusa è stato Aldo Carbone, atleta Sm35 del Cosenza K42, con il tempo di 2h49’43”.

La partenza è stata data da via Feliciano Rossitto, nella parte alta della città. Nonostante le precarie condizioni meteo, la manifestazione si è svolta lo stesso. Subito dopo, è partita la mezza maratona che ha visto imporsi il locale Angelo Mandarà dell’Asd Atletica Padua Ragusa con il tempo di 1h14’20”.

Al secondo posto Riccardo Montani della Run Card, distaccato di appena 9 secondi, e terzo Daniele Sammatrice della Uisp Santa Croce con un ritardo di 59 secondi dal primo classificato.

Per quanto, invece, riguarda il campionato italiano Vigili del fuoco memorial Angelo Chessari, la mezzamaratona ha visto trionfare Gennaro Greco dell’Alteratletica Locorotondo con il tempo di 1h19’48”, secondo Daniele Lunardi della Run Card, con un distacco di 19 secondi dal primo, terzo Luigi Volpe dell’Asd Terlizzi sporting club, in ritardo di 29 secondi.

Si sono svolte regolarmente la Nordic walking e la Family run, animando di entusiasmo, nonostante il cielo grigio, la domenica sportiva di Ragusa.

La cerimonia di premiazione, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, si è poi tenuta nell’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ibla.