Messina 'risorto', una doppiettà di Baldè stende in casa l'Avellino

Con u gol per tempo, il Messina chiude la pratica Avellino, battendo in casa gli irpini per 2 a 0-. Con il cambio d. Gli uomini di Raciti hanno conquistato 9 punti in ei panchina il Messina semvra rinato e adesso èp in corsa per la salvezza. Gli uomini di Raciti hanno conquistato 9 punti nelle ultime 3 partite, riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi biancoscudati.

Quella di oggi è stata una gara difficile per i padroni di casa che hanno subito la maggiore tecnica dell'Avellino nel primo parziale. Ma il pallone è davvero strano, così al 26' il Messina passa in vantaggio. E' Baldè a propiziare il primo gol, calciando forte di destro.

Il Messina è anche fortunato e allo scadere dei primi 45 minuti, l'Avellino sfiora il pareggio, ma la traversa è beffarda per gli irpini.

Avellino proiettato in avanti anche ad inizio ripresa, ma troppo confusionario, Messina pronto a colpire in contropiede. All’8’ incursione di Kragl sulla destra, conclusione parata da Marcone sul palo di competenza. Cinque minuti dopo, Baldé raddoppia con un tiro secco e angolato, sugli sviluppi del corner battuto da Catania, facendo esplodere di gioia degli infreddoliti tifosi giallorossi. orevole situazione, conquistando la terza vittoria di fila.